Про це пише Politico.

Згідно з останніми соцопитуваннями, Зеленський залишається фаворитом президентської гонки. Його підтримують 44% опитаних, а найближчий суперник – Валерій Залужний – має понад 20% відставання. Петро Порошенко отримав 10% підтримки, а Юлія Тимошенко – 5,7%.

Ключовим моментом переговорів стало можливе проведення виборів після тимчасового припинення вогню, але до початку повномасштабних мирних переговорів. Цю ідею також просуває Кремль, зацікавлений у зміні влади в Україні.

Прессекретарка Тимошенко Наталія Лисова відмовилася коментувати інформацію про її участь у переговорах. "Ми поки не коментуватимемо це", – відповіла вона POLITICO.

З боку американських представників, які, за повідомленнями, брали участь у переговорах, поки що немає коментарів. Проте останні дії адміністрації Трампа, включно з припиненням військової допомоги Україні, підкреслюють посилення тиску на Київ.

"Ми бачимо, як деякі політичні фракції починають рухатися", – зазначив директор Українського інституту політики Руслан Бортник у коментарі POLITICO. За його словами, українські політики активно шукають неформальні контакти в оточенні Трампа, намагаючись продемонструвати свою готовність працювати з новою адміністрацією у Вашингтоні.

Тим часом союзники Трампа у США продовжують чинити тиск на Зеленського. Сам Трамп заявив, що український президент "не залишиться при владі надовго", якщо не буде прогресу в переговорах. Радник з нацбезпеки Майк Уолц підкреслив, що США потрібен "лідер, який зможе мати справу з нами, домовлятися з росіянами і завершити війну". Сенатор Ліндсі Грем також припустив, що Києву, ймовірно, "доведеться знайти нового лідера", якщо Зеленський не змінить підхід до переговорів.

Водночас голова Комітету із закордонних справ Верховної Ради Олександр Мережко застеріг, що вибори у воєнний час можуть бути на руку Кремлю. "Це піде лише на користь Москві", – заявив він у подкасті Power Play видання POLITICO.

<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; margin-top: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">"Я вважаю, що Трампу байдуже, чи будуть в Україні вибори чи ні. Це наратив Путіна, мета Путіна. Трамп використовується Путіним, щоб нав'язати вибори Україні з однією метою — підірвати нас зсередини. Він хоче прибрати Зеленського, бо він є символом нашого опору. Путін розуміє, що виборча кампанія під час війни буде руйнівною для нашої єдності та нашої стабільності", — сказав він.