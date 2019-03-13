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За минувшие сутки, 12 марта, российские оккупационные войска три раза открывали огонь по позициям наших войск, трижды применив при этом вооружение, Запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции наших войск были обстреляны два раза:

из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе села Павлополь;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Кримское.

Потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, 12 марта двое оккупантов ликвидированы и четверо – ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Напомним, с полуночи 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе введен режим тишины, который должен действовать бессрочно.
ForUm

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