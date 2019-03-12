По прогнозам экспертов, в 2019 году возрастет количество микрофинансовых организаций, готовых кредитовать украинцев под 0%. Уже в 1 квартале количество таких компаний возросло на 20-30%. И это еще не предел, по итогу года прирост может достигнуть 100%.

В настоящий момент кредит под 0 процентов можно оформить в 15 МФО, среди них есть и известные всем Манивео, Dinero, Ваша Готівочка и Быстро займ.

Скриншот с сайта https://deltabank-online.com.ua/

Компании предлагают нулевую ставку для первичных клиентов. Это значит, что получить деньги смогут все желающие, но только сумма кредитного лимита будет зависеть от кредитной истории и уровня дохода потенциального заемщика. Несмотря на то, что по условия кредитования все три МФО обещают выдать заем в размере 10-15 тыс. грн., на практике оформить первично получиться 200-500 гривен.

Есть предложения от MyCredit и CreditPlus, предлагающих оформить микроссуду под 0,01% в день. Максимально допустимый срок кредитования не превышает 15 дней. Также такого рода предложения под 0 процентов есть в компаниях Качай Гроші, SoS Credit, Credit Kasa и Ccloan. Все они действительны только для новых заемщиков.

Указанные МФО не первый год работают на рынке, что свидетельствует о стабильности и надежности кредитора. В списке нет МФО, которые открылись в 2018-2019 году, что дополнительно защищает заемщика от возможного мошенничества.

Справка: рынок микрозаймов в Украине растет третий год подряд. Ведь, несмотря на громкие заявления Правительства Украины, которое говорит о постоянном росте доходов граждан, пока покупательская способность граждан снижается с каждым годом. И даже с учетом возрастания с 1 января 2019 года минимальной заработной платы до 4170 гривен, реальный уровень дохода украинцев падает.

По данной и по многим другим причинам физические лица все чаще обращаются за кредитами. И такие заявки подаются не в банки, где им зачастую отказывают, а именно в МФО, где алгоритм оформления и получения в разы проще. Деньги возможно получить даже через интернет.

Если провести динамику количества МФО, работающих на украинском рынке с 2014 по 2019 года, то рост составит 280%, в то время, как количество банков, за тот же период, сократилось в 2,3 раза.

Потенциал отечественного рынка микрокредитования оценивают в 2,8 миллиарда долларов, что является отличной возможностью для многих предпринимателей основать свою МФО. Только по итогам 2017 года люди оформили кредитов на 1 миллиард долларов, что в национальной валюте составляет почти 28 миллиардов гривен.

Конкуренция между крупнейшими гигантами рынка, такими как Манивео, БыстроЗайм, Alex Credit, Dinero, My Credit и другими компаниями в 2019 году продолжает расти. Для привлечения новых клиентов и удержания старых заемщиков компании вынуждены предлагать очень привлекательные условия. И в 2019 году они стали еще лучшими, в том числе за счет роста предложения.

В результате, 2019 год должен стать очередным годом, когда рынок микрозаймов расширит свои возможности. Люди смогут получить более выгодные предложения и в большем количестве.