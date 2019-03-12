В рамках деколонизации Украины Институт национальной памяти инициирует пересмотр дат основания Днипра и Павлограда в Днепропетровской области, сообщил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, нельзя выводить дату основания Днипра со времен Екатеринослава российской императрицы Екатерины II в, а Павлограда – от ее сына Павла, ведь оба города имеют гораздо более давнюю, казацкую историю, передает Радио Свобода.

Вятрович отметил, что Институт национальной памяти имеет целью разработать законопроект о деколонизации Украины, передатация городов будет одним из его аспектов.

«Мы только начинаем дискуссию о необходимости деколонизации в Украине, и те примеры, которые я привожу, - это то, что мы уже наработали. На этой неделе, 14 марта, состоится первая публичная дискуссия на эту тему. Соответственно названные мною города – Павлоград и Днипрл – только примеры. Еще пример - Одесса, которая имеет гораздо более давнюю историю, чем конец 18-го века. Но это лишь поверхностный уровень, который мы будем углублять в ходе дискуссии при участии историков, экспертов, людей, которые имеют определенный опыт относительно того, как происходила деколонизация в других странах», - отметил он.

По словам руководителя Института национальной памяти, деколонизация предусматривает избавление в публичном пространстве следов имперского прошлого, в частности, тех, которые могут быть использованы для восстановления империи, прежде всего российской.

«Когда мы говорим о лишении имперского наследия, очевидно речь идет не обо всем, что связано с периодом, когда Украина входила в состав империй, а речь идет о знаках империй, связанные со становлением этих империй, с уничтожением украинского общества. К примеру, речь идет о политическом, военном руководстве империй, которое увековечено на украинской территории. Но пока это только наши предложения, которые еще нуждаются в дополнении и, очевидно, критике», - отметил Вятрович.

По его словам, вполне возможно, что речь дойдет и до предложений по изменению топонимики, связанной с имперским прошлым.

21 июня 2017 на сессии горсовет Днипра не поддержал проект решения о пересмотре возраста города и «добавления» ему еще 252 лет. Часть депутатов поставила под сомнение мнение историков о необходимости передатации города, часть – заявила о неосведомленности в этом вопросе.

Ранее историки Днипра заявили, что нашли доказательства того, что город старше на 252 года и нуждается в передатации, ведь год основания Екатеринослава (современного Днипра) - 1776 - навязан еще Российской империей. На самом деле город более древний и основан в эпоху казачества, считают историки.

В 2016 году в Павлограде, названном так в честь сына Екатерины II в Павла, прозвучала инициатива по переименованию города после декоммунизации, отмечали авторы идеи, должна состояться «деимпериализация» Украины.