СБУ затримала інформаторку рашистів

СБУ затримала на Дніпропетровщині ще одну російську інформаторку.

Вона коригувала авіаційно-ракетні та дронові атаки рф по прифронтовому Павлограду та його околицях, повідомляє СБУ.

Наведенням обстрілів займалась місцева безробітна, яка потрапила до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку «швидких» заробітків.



Після залучення до співпраці фігурантка обходила райцентр та прилеглу територію, щоб виявити та «злити» рашистам пункти базування Сил оборони.



Найбільше ворог намагався дізнатися через інформаторку про місця дислокації підрозділів Національної гвардії України, які беруть участь у бойових діях на східному фронті.



Для цього зловмисниця фіксувала координати об’єктів, які, на її думку, могли використовуватись українськими захисниками, а потім «звітувала» про них російським спецслужбістам.



Для «доповіді» рашистам інформаторка фотографувала на телефонну камеру зовнішні фасади будівель, біля яких бачила зосередження особового складу і техніки Сил оборони.



Співробітники СБУ викрили фігурантку на початковому етапі її розвідактивності, задокументували її і провели заходи для убезпечення локацій українських військ.



На завершальному етапі операції зловмисницю затримали за місцем її проживання. Під час обшуків у неї вилучено декілька смартфонів, які вона по черзі використовувала для законспірованих контактів з ворогом.



Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та можливої додаткової кваліфікації злочинів фігурантки.

Фото: СБУ.