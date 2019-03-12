11 марта противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе Авдеевки.
Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет, сообщает пресс-центр ООС.
С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, с полуночи 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе введен режим тишины, который должен действовать бессрочно.
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