После того как ровно восемь лет назад в Японии цунами ударило по атомной электростанции в Фукусиме, выведя из строя три реактора, много людей готовились к катастрофе в сфере здравоохранения. «До этого времени около миллиона человек умерли по причинам, связанным с Чернобыльской катастрофой», - писала австралийский врач Хелен Калдикотт на страницах New York Times, прогнозируя, что Фукусима «опередит Чернобыль в измерении влияния на человеческое здоровье». Много сторонников ядерной энергетики тогда решили, что авария в Японии доказывает, что доминирующая форма ядерного реактора, который охлаждается водой, фатально несовершенна. Поэтому они призвали к созданию радикально других типов реакторов, которые бы были безопасными.



Но теперь, спустя 8 лет после аварии в Фукусиме, научные оценки показывают, что прогнозы Калдикотт относительно количества людей, которые погибнут от катастрофы в Японии, ошибались на миллион человек, пишет УНИАН со ссылкой на Forbes.

Радиация Чернобыля в худшем случае убьет до 200 человек, а то, что вырвалось из фукусимских реакторов – вообще никого.

«Другими словами, главный урок, который мы можем вынести из худших ядерных аварий – это то, что ядерная энергетика всегда была относительно безопасной по своей природе», - говорится в статье.

Автор предлагает рассмотреть подробнее случаи крупнейших ядерных катастроф. Авария на украинской ЧАЭС произошла в советские времена, когда эксперимент привел к началу пожара в одном из энергоблоков. Купола сдерживания на то время не было. И огонь поднял в воздух радиоактивные материалы, после чего ветра разнесли их по всему миру. Это привело к тому, что Чернобыльскую катастрофу признали худшей ядерной аварией в истории, а также худшим из возможных инцидентов. 28 пожарных погибли, пытаясь погасить чернобыльский огонь. Хоть смерть каждого пожарного – это трагедия, стоит поставить это количество потерь в определенный контекст. К примеру, в США в 2018 году погибли 86 пожарных. А во время терактов 11 сентября 2001 года – 343 работников пожарной службы. Первые 19 ликвидаторов пожара в Чернобыле умерли, как свидетельствуют данные ООН, «по разным причинам» включительно с туберкулезом, циррозом печени, инфарктами и травмами. ООН сделала вывод, что «определение радиации как причины смерти стало менее четким» из-за этого.

Радиация также может быть возбудителем рака. К 2065 году рак щитовидной железы по этой причине, согласно прогнозам, будет диагностирован приблизительно в 16 тысяч человек. Сейчас такие диагнозы поставили 6 тысячам пациентов. Учитывая, что такая форма рака – одна из самых легких и поддается лечению, погибнуть от нее могут примерно 160 человек.

Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что Чернобыль мог вызвать преждевременную смерть 4 тысяч человек.

Но, как замечает основатель и руководитель Chernobyl Tissue Bank доктор Джеральдин Томас, эта цифра высчитана с помощью ненадежной методологии. «Количество, указанное ВОЗ, основано на линейно-квадратичной модели», - пояснила она. Этот метод не предусматривает уровня, на котором радиация считается безопасной. Поэтому его на протяжении последних десятилетий ставят под сомнение. Аргументом в пользу такой критики стало то, что люди безопасно живут в местах с повышенным радиационным фоном, таких как Колорадо. И при этом они не страдают от повышения случаев заболевания раком. Издание приводит и другой пример относительной безопасности определенных доз облучения. У жителей Хиросимы и Нагасаки, переживших ядерную бомбардировку США, наблюдалось учащение случаев заболевания раком лишь на 10%. Большинство уцелевших жителей никогда не болели раком.

Forbes отмечает, что жизнь тех, кто получил высокую дозу облучения, сократилась в среднем на 16 месяцев.

