Великий пост – не столько ограничения в еде, сколько время целостной работы человека над собой, подчеркнул митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Его обращение к верующим в первый день Великого поста опубликовано на сайте ПЦУ.

«Цель Великого поста через воздержание души и тела, через общение с Богом в молитве, в таинствах Покаяния и Евхаристии достичь изменения своей духовной жизни к лучшему, подчеркнул он.

По словам Епифания, чаще всего, когда речь идет о посте, вспоминают об ограничении в еде. Действительно, церковная традиция постановляет в этот особый период отказаться от продуктов животного происхождения, уменьшить количество потребляемого, отдавать предпочтение простой, неприхотливой пище. Этим добровольным самоограничением мы приучаем себя к телесному воздержанию, к тому, чтобы довольствоваться простым и необходимым, не позволяя требовательности и избыточности завладеть нашим сердцем.

«Разве грех в том, что я съем мясо»? «Разве Бог смотрит ко мне в тарелку»? Такие вопросы можно услышать от критиков постового питания. Бесспорно, что есть, само собой, не является грехом, однако, если мы на некоторое время не можем добровольно сдержать себя от вкусной и привычной для нас пищи, как мы сможем себя сдержать от греховных привычек? Сдержанность тела помогает нам осваивать наши страсти, воспитывает силу воли, приучает к тому, что душа направляет тело, а не тело держит душу за свою служанку. Ведь мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть, и пост позволяет нам задуматься: что на самом деле является первичным и главным, а что – второстепенно. Пост нужен не Богу или Церкви, а он нужен нам самим, чтобы мы, сдерживая себя, приучались к лучшему, чтобы духовное ставили выше материального», - пояснил митрополит.

Очевидно, что не все и не в одинаковой степени могут поститься: кто-то обременен болезнью или тяжелым трудом, кто-то зависит в пище от внешних обстоятельств, не имея выбора, что будет поставлено на стол. Ряд объективных причин дают повод для ослабления строгих правил постового питания. Однако если эти обстоятельства есть, то лучше не отказываться совсем от поста, а вместе со своим духовником, с приходским священником посоветоваться и найти такой способ выполнения постовых правил, который, с одной стороны, будет отличать время святой Четыредесятницы от обычных дней, а с другой – не будет наносить вред здоровью.

Следовательно, пост – это не только и не столько ограничение в еде, как время целостной работы человека над собой, а такая работа для христиан невозможна без духовной составляющей поста – без молитвы, покаяния и причащения Святых Тела и Крови Христовых. И если предписания поста в еде не все могут соблюдать равной степени, то духовную составляющую никто не должен отвергать.

«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4: 4). Эти слова Спасителя побуждают нас к тому, чтобы в любое время поста уделять больше внимания духовно полезному чтению. Священное Писание, установки святых отцов и учителей церкви, жития святых, поучения подвижников, другие духовно полезные книги и публикации пусть заменят нам, хотя бы какой-то степени обычное созерцание телевидения, публикаций на Интернет-страницах или сообщений в социальных сетях. Тем более, что первое приносит в душу мир, дает полезные и поучительные примеры для подражания, а второе очень часто вызывает обеспокоенность, провоцирует споры и осуждения, побуждает к греху.

Епифаний пожелал верующим полезного и плодотворного поста телесного и духовного.