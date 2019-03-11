В связи с проведением 13-14 марта превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в Мариуполе Донецкой области командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное.

Соответствующее обращение распространил пресс-центр ООС.

В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, граждан просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее).

«Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым», - отмечается в сообщении.

Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурных служб:

- 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел. ном .: 0629-52-53-94;

- ГУ НПУ в Донецкой области, тел. ном .: 102, 0629-51-98-01.

Граждан просят не паниковать и соблюдать требования личной безопасности.

Напоминаем, согласно требованиям пункта 8 постановления Кабинета Министров Украины от 18.02.2016 № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы «красный» в Донецкой и Луганской областях, АР Крым.