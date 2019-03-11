8-9 марта по данным наблюдений метеостанции обсерватории в Киеве были побиты 4 температурные рекорды, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 8 марта в столицы среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составляла +10,1° С, что на 1,6° С выше предыдущего рекордного значения температуры для этого дня в 2016 году. В этот день был побит и рекорд максимальной температуры воздуха, которая после полудня достигла +17,7° С, что на 2,9° С выше климатической нормы.
9 марта в Киеве температура самой теплой за 139 лет ночи наблюдения не опустилась ниже 7,0° С, что на 1,7° С выше чем это было в 2016 году. Среднесуточная температура воздуха составила +10,5° С, что на 2,2° С теплее предыдущего рекордного значения 1975 года. По климатическом календарю такие среднесуточные температуры соответствуют 21-22 апреля.
В обсерватории подчеркнули, что три рекорда побили на 2-3° С те, которые были установлены только три года назад. Упомянутые рекорды убедительно свидетельствуют об ускорении темпов глобального потепления, ведь ранее рекорды не обновлялись десятилетиями.
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