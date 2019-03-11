Верховная Рада приложит все усилия для принятия законопроекта «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» - несмотря на сопротивление оппозиционных сил.

Об этом заявил Андрей Парубий на заседании Согласительного совета в ответ на призыв заместителя председателя фракции «Оппозиционного блока» Александра Вилкула снять документ с рассмотрения, сообщает Укринформ.

«Беснуются как раз те, кто на протяжении веков уничтожал украинскую идентичность, кто в течение веков валуевскими указами русифицировал Украину и Киев, и всю нашу страну на протяжении Советского Союза, и поэтому теперь у вас такая большая ненависть и злость. Я хочу сообщить, что так же, как были приняты декоммунизация, законы об образовании, о квотах, о церкви, когда вы бесновались - так же будет принят и закон об украинском языке. Это обязанность украинского парламента. И ни ваше беснование, ни ваша ненависть не остановят ни меня, ни украинский парламент», - заявил председатель Верховной Рады.

Он подчеркнул, что речь идет о «фундаментальных» решениях, необходимых для развития государства.

«Хочу сказать такую непопулярную вещь: через год никто не будет помнить, какие были тарифы весной этого года, но те вещи, которые мы принимаем - это вещи фундаментальные для развития будущего нашего государства», - сказал Парубий.

Это заявление присутствующие встретили аплодисментами.

Перед этим заместитель председателя фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул требовал снять «языковой» законопроект с рассмотрения, а также призвал депутатов «голосовать против узаконивания этого пещерного национализма».

По словам Вилкула, на этой неделе он планирует обратиться к послам европейских государств, депутатам Европарламента и руководителям соседних стран (в частности Польши, Венгрии, Румынии и Словакии) с просьбой «дать максимально возможную с дипломатической точки зрения оценку языковых инициатив власти и законопроекта, который она хочет провести через парламент».

Напомним, законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в первом чтении Верховная Рада приняла законопроект в октябре 2018 года.

28 февраля 2018 Конституционный суд Украины признал закон «Об основах государственной языковой политики» (так называемый закон «Колесниченко-Кивалова») неконституционным из-за нарушения Верховной Радой процедуры его рассмотрения и принятия.

Это решение объявили обязательным, окончательным и таким, что не подлежит обжалованию. С тех пор в Украине не было действующего закона о государственном языке.