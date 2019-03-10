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На въезде в тоннель машина зацепилась баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств.

В центральной части Стокгольма в воскресенье, 10 марта, взорвался городской автобус. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Отмечается, что взрыв произошел на въезде в транспортный туннель около 11.25 по местному времени.

По предварительным данным, автобус на въезде в тоннель зацепился баллоном с газом на своей крыше за знак ограничения высоты транспортных средств. В результате баллон взорвался и загорелся.

На момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водителя транспортного средства в тяжелом состоянии доставили в больницу.

После взрыва автобус загорелся, пожарные тушили огонь почти час. Вместе с тем облака черного дыма от пожара были видны из разных частей Стокгольма.
ForUm

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