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В течение прошлых суток, 9 марта, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) вдоль линии разграничения на Донбассе пересекли более 23 тыс. лиц. Об этом сообщает Государственна пограничная служба.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открылись соответственно к весеннему графику и работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался небольшим повышением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера через КПВВ проследовало 23,2 тыс. лиц и 2,9 тысячи транспортных средств:

  • Майорское - 5479 человек и 678 транспортных средств;
  • Марьинка - 4650 человек и 885 транспортных средств;
  • Новотроицкое - 4240 человек и 847 транспортных средств;
  • Гнутово - 2060 человек и 575 транспортных средств;
  • Станица Луганская - 6755 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

Майорское - 20/30; Марьинка - 0/30; Новотроицкое - 20/30; Гнутово - 10/20.

Напомним, 9 марта российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
ForUm

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