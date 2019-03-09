Оппозиционным силам можно было конкурировать между собой, нивелируя шансы, а можно было налаживать взаимодействие, и они выбрали второй путь. Так прокомментировал объединение оппозиционного блока и партии «НАШИ», анонсированное в минувший четверг политический эксперт Владимир Воля,

При этом, по его мнению, трудно сказать, кто из них был тяжеловеснее в электоральном смысле, поскольку оба в глазах избирателей между политическими силами не какой-то особой разницы. «Осенью нас ждет битва за правительство на выборах Верховной Рады, и все серьезные игроки стремятся к ней подготовиться. Роль Мураева, которого представили как лидера списка объединенной силы Оппоблока и партии «НАШИ», более весомая, как и кандидатура на премьер-министра правительства. Поэтому в данном случае речь о накоплении ресурсов для самостоятельного участия в парламентских выбора», - отметил политолог.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что современный «Оппозиционный блок - партия мира и развития» не может похвалиться яркими лидерами. «Подавляющее большинство участников данной политической силы позиционировали себя в течение всей своей политической биографии как «технократы» и менеджеры, а не как политические лидеры. Соответственно, им нужны публичные лица, ориентированные на взаимодействие с электоратом и конкуренцию в медийной среде. В таком контексте этот альянс с партией «НАШИ» представляется понятным. Их объединяет стремление получить определенные позиции в парламенте, чтобы потом влиять на принятие политических решений, и сделать это вместе у них гораздо больше шансов, чем в случае отдельного участия в электоральных гонках. Ну а президентские выборы - это просто «откатка» технологий и месседжей, которые будут продвигаться через полгода», - заключил Воля.