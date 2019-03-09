В Киеве вчера, 8 марта, был установлен новый температурный рекорд за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Как отмечается, днем отметка термометра достигла значения 17,7 градусов тепла.

«Предыдущее значение составляло 14,8 градусов тепла в 2016 году», - говорится в сообщении.

По данным ученых, самой теплой была и ночь на 9 марта. Минимальное значение температуры составило 7 градусов тепла (предыдущее значение для этой даты 5,3 градусов тепла в 2016 году).

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 9 марта температура в Украине будет достаточно высокой.

Рекордное тепло ожидается на западе Украины, где столбики термометров покажут +11... +14 градусов тепла. Такие же показатели ожидаются в северных и центральных регионах Украины. На востоке будет немного прохладнее - +9... +13 градусов. На юге температура будет максимально теплой и комфортной - +12... +16 градусов.