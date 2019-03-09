Президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко выдающимся украинским деятелям культуры и искусства во время мероприятий по случаю почтения памяти Кобзаря в Каневе на Тарасовой горе.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«В этом году Национальную премию получают выдающиеся украинские деятели культуры и искусства, которые сделали большой вклад в украинское национальное возрождение, одержали не одну блестящую победу на культурном фронте. Да, именно на фронте, ибо теперь язык, культура, искусство, образование, информация для нас также поле борьбы за единство, за ценности и смыслы нашей жизни, за счастливое будущее Украины», - сказал Порошенко в выступлении на церемонии вручения Национальной премии.

Глава государства подчеркнул, что произведениями лауреатов гордится украинская культура, они достойно представляют её в мире.

Он поздравил победителей с присуждением высшей художественной награды Украины и поблагодарил их за талант и преданное и искреннее служение культуре родного народа.

Как сообщалось, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко в 2019 году присуждена режиссеру Роману Бондарчуку за полнометражный игровой фильм «Вулкан», публицисту Богдану Горыню за эссе-коллаж «Святослав Гординский на фоне эпохи» в двух книгах, режиссеру-постановщику Ростиславу Держипильскому за спектакли «Энеида» И.Котляревского, «Она - Земля» В.Стефаника, «НАМLЕТ» У.Шекспира, «Оскар и Розовая Дама» Э.-Э.Шмитта Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Также Глава государства вручил премию писательнице Оксане Забужко за книгу «И опять я влезаю в танк...».

Художник Василий Чебаник получил премию за проект «Графика украинского языка», художественный руководитель – главный дирижер Заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимир Шейко - за аудиозаписи произведений украинских композиторов в Фонд Украинского радио, концертные программы 2013 – 2018 годы.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко на 2019 год установлена в размере 200 тысяч гривен каждая.

Напомним, сегодня, 9 марта, день рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, художника, мыслителя. Родился Тарас Шевченко в селе Моринцы на Черкасщине в семье крепостных помещика Энгельгардта. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с днем рождения украинского поэта Тараса Шевченко.