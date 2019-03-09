В возрасте 96 лет умер народный артист СССР, российский актер театра и кино Владимир Этуш. Об этом заявил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, сообщают российкие СМИ.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу", - сказал Крок.

По его словам, время и место прощания с артистом станут известны позднее.

Остальных деталей и причин произошедшего он не раскрыл.

Владимиру Этушу было 96 лет.

В последние годы в СМИ часто появлялись сообщения о его госпитализациях. В последний раз в больнице актер лежал летом прошлого года. Из-за самочувствия Этуш тогда прервал свой отдых в Италии. Кроме того, осенью 2018 года из-за того, что артист не смог прийти на спектакль, Театр Вахтангова, в котором продолжал играть Этуш, отменил постановку.

Владимир Абрамович Этуш родился 6 мая 1922 г. в Москве. В 1945 г. после окончания Щукинского театрального училища его приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Этуш играл роли не только в театре, но и в кино: роль Сеида-Али в фильме «Адмирал Ушаков" (1953 г.), Саахов в «Кавказской пленнице» (1966 г.), инженер Брунс в фильме «Двенадцать стульев» (1971 г.), Шпак в «Иван Васильевич меняет профессию» (1973 г.), Карабас Барабас из «Приключений Буратино» (1975 г.) и др.

С 1945 г. артист преподавал. В 1976 г. ему было присвоено звание профессора. В 1987–2003 гг. Этуш был ректором института имени Б. В. Щукина, с 2003 г. - его художественным руководителем.

Напомним, 4 марта голливудский актер Люк Перри, который недавно перенес тяжелый инсульт, скончался в больнице Святого Йосифа в Бербанке.