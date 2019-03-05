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Американский актер Люк Перри, прославившийся ролью в телесериале 1990-х «Беверли-Хиллз, 90210», скончался в возрасте 52 лет, менее чем через неделю после того, как перенес обширный инсульт.

Его агент Арнольд Робинсон сказал, что Перри умер в окружении семьи и друзей - двоих детей, невесты и бывшей жены, родителей, братьев и сестер, пишет Русская служба ВВС.

Заявление агента актера ограничивается словами о том, что семья ценит поддержку и молитвы об усопшем во всем мире. Никаких других подробностей пока не будет.

В прошлую среду актера доставили в больницу в Лос-Анджелесе на съемочной площадке Warner Bros., где он снимался в сериале «Ривердэйл» (Riverdale) компании Netflix. В этом сериале по комиксам Арчи он играл главную роль.

В молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри сыграл роль крутого парня-сердцееда Дилана МакКея. Сериал выпускался с 1990-го по 2000 год.

На прошлой неделе было объявлено о перезапуске сериала «Беверли-Хиллз, 90210», но было неясно, планировал ли Перри выступать в нем в качестве приглашенной звезды.

Перри также снимался в кинофильмах «8 секунд» и «Пятый элемент.
ForUm

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