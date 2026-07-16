Директору - художньому керівнику Київського академічного театру ляльок Ігорю Гулому присвоєно почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України».

Відповідний указ Президента України №276/2026 було оприлюднено на сайті Глави держави. У документі зазначено, що почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» присвоєно Гулому Ігорю Сергійовичу - директорові - художньому керівнику Театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр ляльок». (Президент України)

Для Ігоря Гулого ця відзнака стала важливим професійним визнанням та водночас оцінкою роботи всього колективу театру.

«Сприймаю це не лише як особисту нагороду, а і як високу оцінку роботи всього колективу театру. Для нас важливо, що Київський академічний театр ляльок залишається активною, живою і потрібною глядачам інституцією. Це результат щоденної праці команди, яка навіть у складні для країни часи продовжує створювати вистави, працювати з аудиторією та розвивати український театр», - зазначив Ігор Гулий.

Ігор Гулий очолює Київський академічний театр ляльок як директор — художній керівник. У публічній діяльності він послідовно наголошує на ролі театру не лише як мистецького майданчика, а і як культурної інституції, що працює з пам’яттю, дитячою аудиторією, сучасними суспільними темами та підтримкою українського культурного середовища.

Почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» є державною нагородою України. Відповідно до Положення про почесні звання України, такі звання присвоюються за особисті заслуги перед державою громадянам, які працюють у відповідній галузі економічної або соціально-культурної сфери, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність. Присвоєння почесних звань здійснюється указом Президента України. (Президент України)

Присвоєння Ігорю Гулому звання «Заслужений діяч мистецтв України» підкреслює його внесок у розвиток українського театрального мистецтва та посилює статус Київського академічного театру ляльок як однієї з важливих культурних інституцій столиці.