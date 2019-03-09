Слово Шевченко прекрасно вписывается в современный культурный и общественный контекст и остается важной составляющей культурного кода Украины. Об этом говорится в поздравлении премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по случаю дня рождения поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко, сообщает Правительственный портал.

«От имени правительства и от себя лично поздравляю с Шевченковским днем! Каждый год традиционно всё украинское общество отмечает день рождения Тараса Шевченко как национальный праздник. Мы воздаем дань уважения человеку, который сделал больше всего для осознания украинцами своей национальной самобытности. Уникальность Шевченко заключается в том, что его творчество остается актуальным в любое время, для любого поколения украинцев. И сегодня его творческий гений находит отклик в наших сердцах и вдохновляет украинцев на важные свершения», - отметил Гройсман.

«У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, - чи нема країни, щоб загарбать…» Тарас Григорович Шевченко, поема «Сон». Написана 175 років тому, а ніби про сьогодення. Відзначаємо 205 років від дня народження Шевченка.

“У всякого своя доля і свій шлях широкий: той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, - чи нема країни, щоб загарбать…” Тарас Григорович Шевченко, поема “Сон”. Написана 175 років тому, а ніби про сьогодення. Відзначаємо 205 років від дня народження Шевченка. pic.twitter.com/qTFxNqjxDV — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 марта 2019 г.

По его словам, темы, которые раскрывал в своем творчестве Тарас Шевченко, чрезвычайно широкие, но все их объединяет переживание за судьбу Украины, за судьбу украинской культуры и языка, за счастливый завтрашний день для грядущих поколений украинцев.

«Поэтому слово Шевченко прекрасно вписывается в современный культурный и общественный контекст, остается важной составляющей культурного кода Украины. Уверен, что каждое новое поколение будет вдохновляться творчеством Шевченко, открывать в хорошо знакомых произведениях новые горизонты и смыслы», - отметил Гройсман.

Как сообщалось, сегодня, 9 марта, день рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, художника, мыслителя. Родился Тарас Шевченко в селе Моринцы на Черкасщине в семье крепостных помещика Энгельгардта.