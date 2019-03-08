В центре Киева проходил Марш женщин в честь дня борьбы за их права, сообщает РБК-Украина.

В марше приняли участие около тысячи активистов, среди них участники феминистического и ЛГБТ движений. Марш прошел от Михайловской до Почтовой площади через Крещатик.

Они скандировали «Цветы клумбам – права женщинам», « Women rights are human rights», «Свобода, равенство, сестринство», «Бунтуй, люби, права не отдавай», «Кухня, мода – это не свобода».

На контракцию собралось около полутора сотен сторонников традиционных ценностей с плакатами «Патриархат любит тебя».

Между сторонами несколько раз вспыхивали словесные перепалки и стычки. Праворадикалы также бросили в сторону марша петарду с зеленкой.

В результате столкновений с полицией задержаны как минимум четыре человека.

Порядок на марше охраняли несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии.