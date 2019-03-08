В Киеве на Михайловской площади люди вышли на Марш женщин под лозунгом «Солидарность и разнообразие», сообщает «Громадське».

Участники шествия выступают за гендерное равенство, права трансгендерного сообщества, а также за ратификацию Стамбульской конвенции о предотвращении насилия.

По словам корреспондента телеканала по состоянию на 12:00 на Марше собрались около 200-300 участников. Они держат плакаты с лозунгами: «Нет насилию, домогательствам, проституции, изнасилованием», «Мое тело - мое дело» и другие.

Параллельно на митинг против Марша собрались несколько десятков человек. Противники Марша женщин держали плакаты с лозунгами: «Бог Родина! Патриархат», «Феминизм разрушает украинские семьи» и «Современный феминизм искажает Богом заложенный образ женщины» и флаги, в частности, с символикой движения «Традиция и порядок».

На месте происшествия много силовиков, в частности Нацполиция, полиция диалога, Нацгвардия и представители других структур.