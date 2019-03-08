В Украине и в постсоветских странах 8 марта фактически отмечается не день борьбы за права женщин, а так называемый Международный женский день. Об этом в интервью изданию «Фактам» сообщил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.



По его словам, именно формулировка «Международного женского дня» плюс статус выходного, который этот праздник имеет лишь в нескольких постсоветских странах, что не отличаются успехами в борьбе за права женщин, и привели к тому, что день, посвященный борьбе за права женщин, утратил свое первоначальное правозащитное значение и превратился в обычный праздник, когда просто поздравляют одну – женскую – часть общества.

«В первом варианте нашего законопроекта мы предлагали замену этого праздника. Но в ходе общественного обсуждения абсолютное большинство участников было против этого. Поэтому мы от этого отказались. Осталось только предложение отмены выходного дня 8 марта. Наш законопроект предлагает вернуть ему первоначальное правозащитное значение. И прежде всего — изменить название, говорить именно о борьбе за права женщин. Потому что Украина является государством, которое еще требует утверждения женских прав. И мы считаем, что этому может и должна способствовать как раз отмена выходного в этот день», – подчеркнул он.