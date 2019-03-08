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Вчера, 7 марта, в Центральном районе Николаева группа несовершеннолетних устроила драку со стрельбой, сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Около 20:30 за помощью в полицию обратилась жена пострадавшего. Женщина сообщила, что домой к ним с мужем по ул. Лагерной пришли пятеро молодых людей в балаклавах, устроили драку и стреляют в воздух.

На место прибыли два экипажа патрульных полицейских, следственно-оперативная группа и спецназовцы. Всех пятерых, в возрасте от 15 до 18 лет, для выяснения обстоятельств доставили в отделение полиции. Также с места происшествия полицейские изъяли ножи, пистолет, предварительно стартовый, и гильзу.

Известно, что между одним из злоумышленников и владельцем квартиры еще днем ​​возник конфликт. Тогда юноша сообщил, что вернется, чтобы разобраться с человеком, поэтому и пришел с подмогой и оружием.

Событие квалифицированно, как хулиганство (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжаются первоочередные следственные действия.
ForUm

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