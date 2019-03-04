Президент России Владимир Путин подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что участие России в ДРСМД приостановлено «до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия».

Указ вступил в силу со дня подписания. Министерству иностранных дел РФ Путин поручил направить странам-участницам договора соответствующее уведомление.

Напомним, 1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает работы по созданию новых видов ракет.