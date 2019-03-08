Украинские военные готовы ко всем формам и способам ведения борьбы, а за оккупированные территории надо бороться. Об этом в эфире политического ток-шоу «Право на власть» на канале 1+1 заявил командующий ООС Сергей Наев, пишет ТСН.

Во время программы ведущая спросила у генерал-лейтенанта, готова ли Украина к наступлению, чтобы вернуть оккупированные территории Донбасса.



«ООС готовы к всем формам и способам ведения вооруженной борьбы. Я бы не был командующим, и мои подчиненные не были бы воинами Объединенных сил, если бы мы не были готовы к всех форм и способов, которые предусматривает вооруженная борьба в целом», - подчеркнул он.

Также Наев подчеркнул, что как военный человек считает, что за украинский народ «надо воевать и надо победить».

Напомним, с полуночи 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе введен режим тишины, который должен действовать бессрочно.