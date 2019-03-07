Генпрокурор Юрий Луценко обнародовал доказательства причастности народного депутата Валерия Дубиля к шантажу кандидата в президенты Юрия Тимошенко и подкупа избирателей для голосования за своего кандидата.

«Вчера ГПУ и ГБР вместе с К СБУ задержали 2 лиц, которые шантажировали и предлагали 5 млн грн за снятие кандидата в президенты Юрия Тимошенко.

На сегодня у нас есть доказательства, что координировал эту сделку народный депутат фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль», - написал он в Facebook.

«Это тот самый депутат, который организовал сеть (в том числе из российских политтехнологов, которые красуются на съезде «Батькивщины» на фоне воинов АТО) для подкупа избирателей за голосование за своего кандидата», - добавил он.

По словам Луценко, при обысках изъяты планы финансирования и наличные не из избирательного фонда для сети агитаторов.

«Также мы изъяли план спецпроекта по подкупу по 45 тыс. избирателей на каждом из 28 округов Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей для победы кандидата «Батькивщины» в первом туре», - заявил генпрокурор.

Общий бюджет только этого плана - 1,67 миллиарда грн.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Тарас Костанчук и Александр Ищенко предлагали Юрию Тимошенко снять свою кандидатуру с выборов президента, и к этой схеме причастен нардеп от «Батькивщины» Валерий Дубиль.

6 марта правоохранители задержали двух человек, которые пытались передать кандидату в президенты Юрию Тимошенко около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке.