Во Львове осудили четырех экс-милиционеров, которые на протяжении декабря 2011 года, превышая свои служебные полномочия, незаконно удерживали и пытали 32-летнего львовянина.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Действия фигурантов квалифицировали по ч.2 ст.127 УК Украины (пытки), ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

По результатам длительного судебного разбирательства, в этом году, 6 марта, Шевченковским районным судом Львова указанным лицам постановлен обвинительный приговор, согласно которому всех четырех приговорили к реальной мере наказания.

Так, трем из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а еще одному – 3 года.