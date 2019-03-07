также в разделеОбщество
7 марта. Картина дня 17
На Донбассе вводят новый режим тишины 13
«Прослушивание Зеленского»: Между СБУ и МВД разгорелся скандал, ГБР открыло дело 86
Двое украинских моряков вернутся домой после суда в Греции 12
НАБУ оценивает убытки от схем в оборонке в миллиард 14
Имущество задержанных чиновников «Спецтехноэкспорта» арестовали 20
Климкин о Крыме: Через несколько лет будет уже 50 тысяч россиян 58
Глава ряда общественных организаций требовал от бизнесмена $10 тысяч 13
Сессию горсовета Львова отменили из-за бастующих стоматологов 14
Экс-чиновников Укргаздобычи задержали за взятку в $1 миллион 19
Омелян: Замена Коболева сыграет на руку РФ 18
НАБУ допросит журналистов программы «Наші гроші» 29
НАБУ пришло с обысками к Гладковским 54
Завод Порошенко участвовал в махинациях с оборонным бюджетом 112
Убийц харьковского профессора и его сына приговорили к пожизненному 50
Коболев уже перечислил на благотворительность 1,7 миллиона зарплаты 15
На выходных в Украине потеплеет до +17 29
СБУ задержала завербованного ФСБ чиновника Харьковского горсовета 1015

Во Львове осудили четырех экс-милиционеров, которые на протяжении декабря 2011 года, превышая свои служебные полномочия, незаконно удерживали и пытали 32-летнего львовянина.

Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Действия фигурантов квалифицировали по ч.2 ст.127 УК Украины (пытки), ч.2 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

По результатам длительного судебного разбирательства, в этом году, 6 марта, Шевченковским районным судом Львова указанным лицам постановлен обвинительный приговор, согласно которому всех четырех приговорили к реальной мере наказания.

Так, трем из них назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, а еще одному – 3 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1399 грн.
8
Теги