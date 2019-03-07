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Киевский районный суд Харькова приговорил убийц профессора Харьковского физико-технического института и его сына к пожизненному лишению свободы, а их сообщница получила 10 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

«Приговором суда двое мужчин признаны виновными в ряде тяжких преступлений, в том числе - в умышленном убийстве (п. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Мужчин приговорили к пожизненному лишению свободы. Кроме того, их сообщнице за разбой и покушение на кражу суд назначил наказание в виде 10 лет заключения. Всем - с конфискацией имущества», - сообщил начальник отдела прокуратуры области Нвер Антонян.

Напомним, 3 октября 2016 года 26-летний и 22-летний осужденные ради денег жестоко расправились с 58-летним сотрудником Харьковского физико-технического института и его 35-летним сыном. К преступлению готовились заранее: приобрели маски-балаклавы, перчатки, а также огнестрельное и холодное оружие. В квартиру потерпевших злоумышленники попали с помощью сообщницы. Женщина была хорошо знакома с погибшим профессором. В день трагедии она пришла к нему якобы отпраздновать свой день рождения. Дождавшись подходящего момента, женщина впустила в дом нападающих.

Молодые люди в масках с оружием ворвались в квартиру и напали на ученого. Злоумышленники били его и требовали сказать, где он хранит деньги. На шум из комнаты вышел сын хозяина. Потерпевшие оказали сопротивление, завязалась драка, во время которой одному из нападавших сорвали маску с лица. Испугавшись, что пострадавшие смогут их опознать в дальнейшем, воры задушили обоих мужчин. Из квартиры преступники забрали деньги, в том числе - иностранную валюту, ноутбук и телефон. Не побрезговали даже духами хозяина.

Как выяснилось в ходе следствия, за несколько недель до этого осужденные уже пытались попасть в помещение профессора, воспользовавшись ключом, который женщина накануне похитила из дома потерпевших. Однако он не подошел, и тогда злоумышленники разработали новый преступный план, который и реализовали.

Установлено также, что в сентябре 2016 один из осужденных ограбил двух студентов. Среди похищенного был паспорт, в который злоумышленник вклеил свое фото, чтобы использовать документ для конспирации. Кроме поддельного паспорта во время обысков по месту жительства мужчины нашли орудия и материалы для изготовления фальшивых денег.
ForUm

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