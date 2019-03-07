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Вчера, 6 марта, около 18:40 в Киеве на перекрестке возле Майдана Незалежности произошла авария с участием шести автомобилей, сообщает Информатор.

По словам свидетелей аварии, Honda CR-V выезжала на Крещатик со стороны Михайловской улицы, когда в нее влетел белый седан Volkswagen, не остановившийся на красный свет. Более того, после этого «немец» не затормозил, врезавшись в стоящий на встречной полосе Citroen C3. Позднее эту версию подтвердили и некоторые участники ДТП.

Скорость столкновения была такой, что «француз» съехал на соседнюю полосу, врезавшись в ВАЗ 2109. Также по инерции Citroen зацепил и находившиеся сзади Dacia и Hyundai. К счастью, в результате такого столкновения ни один из участников ДТП не получил серьезных травм.

На месте происшествия находился один экипаж патрульной полиции, который занимался оформлением аварии. Также побывала там и карета скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим и проверили их состояние. Подробности ДТП предстоит установить полицейским.
ForUm

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