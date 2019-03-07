Ощадбанк перечислил 420 млн долл. США по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на 700 млн долл., сообщает пресс-служба банка.

«Публичное акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины" в соответствии с установленным графиком перечислило сумму 420 млн долл. США по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на 700 млн долл., что составляет 60% от общего объема выпуска. Вместе с плановым погашением Ощадбанк также осуществил выплату процентов. В соответствии с условиями выпуска держатели облигаций получат средства 11 марта 2019 года», - говорится в сообщении.

Выпуск еврооблигаций был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите в 2011 году, и в 2015 году репрофилирован в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда.

Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало, среди прочего, амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения на семь лет до 2023 года. Остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода, начиная с сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023 года.

«Своевременное выполнение своих внешних обязательств, особенно учитывая значительную сумму погашения, свидетельствует о качественном управлении активами и достаточную ликвидную позицию банка и является подтверждением надежной и стабильной деятельности. Ощадбанк в очередной раз подтвердил свою безупречную деловую репутацию ведущего украинского банка и надежного партнера для международных финансовых институтов и инвесторов», – отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.