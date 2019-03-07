также в разделеЭкономика
Коболев: Облгазы продавали промышленности газ, предназначенный для населения 199
Все новые карты Visa с апреля будут бесконтактными 37
В Украине снова начал дорожать авгогаз 23
Правительство упростило трудоустройство иностранцев 21
Коболев назвал незаконным решение Кабмина не продлевать с ним контракт 59
Опережает прогнозы: У Гройсмана заявили о росте экономики 26
Кабмин утвердил положения о Налоговой и Таможенной службах 21
В Украине отменили книгу жалоб и предложений 44
Кабмин объявил конкурс на должность главы «Нафтогаза» 109
В рейтинге Forbes – семь украинцев 68
Международные резервы Украины сократились почти на 3% 52
«Нафтогаз» призвал Кабмин учесть установку счетчиков в финплане компании 21
В Украине планируют установить граничный тариф на тепло 84
Кабмин еще раз снизил норму потребления газа населением без счетчиков 107
Местным властям поручили защитить граждан от необоснованных начислений за газ 49
Гройсман пояснил, почему в разных регионах отличаются тарифы на тепло 82
В Кабмине заявили, что отменное судом постановление о газе утратило силу 317
Суд признал недействительным постановление Кабмина о цене на газ 143

Ощадбанк перечислил 420 млн долл. США по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на 700 млн долл., сообщает пресс-служба банка.

«Публичное акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины" в соответствии с установленным графиком перечислило сумму 420 млн долл. США по кредитному соглашению в рамках эмиссии еврооблигаций на 700 млн долл., что составляет 60% от общего объема выпуска. Вместе с плановым погашением Ощадбанк также осуществил выплату процентов. В соответствии с условиями выпуска держатели облигаций получат средства 11 марта 2019 года», - говорится в сообщении.

Выпуск еврооблигаций был осуществлен Ощадбанком в виде нот участия в кредите в 2011 году, и в 2015 году репрофилирован в рамках договоренностей со Специальным комитетом кредиторов в соответствии с требованиями Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility) Международного валютного фонда.

Репрофилирование выпуска еврооблигаций предусматривало, среди прочего, амортизационную структуру погашения и продление конечного срока погашения на семь лет до 2023 года. Остаток основной суммы будет погашен восемью равными частями каждые полгода, начиная с сентября 2019 года, с окончательным погашением 10 марта 2023 года.

«Своевременное выполнение своих внешних обязательств, особенно учитывая значительную сумму погашения, свидетельствует о качественном управлении активами и достаточную ликвидную позицию банка и является подтверждением надежной и стабильной деятельности. Ощадбанк в очередной раз подтвердил свою безупречную деловую репутацию ведущего украинского банка и надежного партнера для международных финансовых институтов и инвесторов», – отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
9
Теги