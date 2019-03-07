В районе Ясиноватской автомобильной развязки украинские военные уничтожили пулеметную точку боевиков.

Соответствующее видео выложил в YouTube офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

«В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки был «шмаки бум» пулеметной точки противника. По данным разведки один оккупант присоединился к 200-бригаде», – написал он.

Напомним, за минувшие сутки, 6 марта, российские оккупационные войска девять раз открывали огонь по позициям наших войск