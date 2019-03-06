В проекте «типового Устава прихода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)» подается несколько иная интерпретация Законов, прописывающих механизм смены юрисдикции религиозных общин.

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Анализ документа сделал священник Херсонской епархии УПЦ протоиерей Геннадий Шкиль, пишут «Вести».

Священнослужитель обратил внимание на тот факт, что в п. 1.14 устава, в котором необходимо указать наименование прихода до его регистрации в ПЦУ, речь идет только о приходах УПЦ.

«На скане мы видим, что если для названия оставили пустое место, куда следует его вписать, то "Украинской Православной Церкви" уже пропечатано, – отметил протоиерей. – По идее, на месте "Украинской Православной Церкви" тоже должен быть пробел, чтобы вписать туда УПЦ, УПЦ КП или УАПЦ».

«Что это было? Все-таки не собираются "приходы" УПЦ КП и УАПЦ проводить собрания по переходу их в СЦУ? Или "статуты" утвердили только для приходов УПЦ, которые уже совершили предательство или собираются это сделать?» – задается вопросом священнослужитель.

Также он обратил внимание, что в пункте 3.14 нового Устава прихода ПЦУ говорится о том, что собрание по изменению юрисдикции является действительным при условии присутствия на нем всех членов приходского собрания.

При этом пункт 3.15 гласит, что решение о смене юрисдикции принимается «путем консенсуса при согласии всех членов приходского собрания», а в пункте 3.17 указывается, что протокол приходского собрания должен быть утвержден «епархиальным архиереем». Протоиерей Геннадий Шкиль подчеркнул, что оба эти пункта не отвечают действующему законодательству Украины.

«Протокол собрания должен быть утвержден "архиереем", чего не требует Закон. Согласно Закона, для изменения юрисдикции достаточно решения приходского собрания. Но утверждение протокола "архиереем" не единственное нарушение законодательства. В Законе четко, без всяких двусмысленностей, указано, что решение о смене юрисдикции принимается 2/3 от количества членов религиозной общины. Смотрим п.3.15. Что это? Решение о смене юрисдикции принимается путем консенсуса при согласии всех членов приходского собрания. КОНСЕНСУСА!!! Значит ли это, что в СЦУ продолжают игнорировать даже Закон, принятый специально для них?» – заявляет священник.