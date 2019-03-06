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На сегодня уже разработан проект приказа Министерства обороны Украины «Об утверждении Положения о военном (военно-морском) лицее», которым нормативно регулируется вопрос о предоставлении прав девушкам получать образование в военных (военно-морских) лицеях.

Об этом во время брифинга заявила главный специалист Департамента военного образования, науки, социальной и гуманитарной политики Минобороны Любовь Гуменюк, сообщает пресс-служба министерства.

«Начиная с сентября 2019 года, предусматривается обучение девушек в указанных военных лицеях», - рассказала Гуменюк.

По ее словам, также отменены ограничения по приему лиц женского пола на учебу в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений.

«Численность женщин, которые учатся в военных вузах и ВУП ЗВО составляет 8% от общей численности зачисленных на обучение», - отметила она.

Гуменюк акцентировала внимание на работе по внедрению унифицированного подхода с учетом гендерной составляющей в учебных программах вуза.

Соответствующий пилотный проект реализуется на базе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и Военного института Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Как подчеркнула Гуменюк, таким образом путем внедрения эффективной гендерной политики в оборонном ведомстве осуществлены мероприятия по устранению препятствий для активного и полноценного участия женщин в деятельности войска, что будет способствовать формированию гендерно сбалансированных Вооруженных сил Украины.
ForUm

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