Вчера, 5 марта, в Червонограде Львовской области в результате столкновения автомобилей «Ауди» и «Тойота» между группой мужчин возник конфликт со стрельбой, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Около 23.45 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Богдана Хмельницкого в Червонограде происходит конфликт между группой мужчин и слышны звуки выстрелов.

На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции Червоноградского отдела полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб.

Правоохранители установили личности участников конфликта - ими оказались трое жителей Червонограда возрасте 26, 27 и 32 лет, двое 39-летних иностранцев и 40-летний киевлянин. Также установлено, что спор между мужчинами возникла из-за столкновения двух автомобилей - «Ауди» и «Тойота».

Конфликт между водителями и пассажирами автомобилей-участников ДТП перерос в драку, во время которой киевлянин совершил выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль, зарегистрированного на его имя, попав в ногу 27-летнему жителю Червонограда. Другие участники конфликта также получили телесные повреждения - всем им была оказана медицинская помощь.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Устройство для отстрела резиновых пуль полицейские изъяли и направили на экспертизу. Проводится досудебное расследование.