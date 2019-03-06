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Полиция разыскивает нападавших на бывшего руководителя антикоррупционной комиссии Запорожской ОГА.

По данным пресс-службы облглавка, около 15:00 5 марта у подъезда по месту жительства пострадавшего четверо неизвестных нанесли ему множественные удары по голове. Злоумышленники также открыто завладели сумкой потерпевшего.

На место событий выезжало руководство полиции в Запорожской области, эксперты-криминалисты, кинологи. Принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию злоумышленников. Проверяются возможные версии совершения преступления.

По факту возбуждено уголовное производство по ст.15, ст.115 (покушение на убийство) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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