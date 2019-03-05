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В поезде сообщением Сарны - Здолбунов возле села Немовичи произошел пожар.

Информация о происшествии поступила в ГосЧС 5 марта в 16:40, сообщает пресс-служба ведомства.

Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение дизельного поезда.

Проведя эвакуацию всех пассажиров, пожарные сразу подали огнетушащие средства в очаг пожара.

Жертв и пострадавших нет.

В 17:40 пожар локализован, а в 19:00 ликвидирован.

К ликвидации были привлечены 2 единицы спецтехники ГосЧС и 8 человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд.

Причина пожара устанавливается.
ForUm

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