В поезде сообщением Сарны - Здолбунов возле села Немовичи произошел пожар.
Информация о происшествии поступила в ГосЧС 5 марта в 16:40, сообщает пресс-служба ведомства.
Прибыв на место вызова, спасатели установили, что огнем охвачено машинное отделение дизельного поезда.
Проведя эвакуацию всех пассажиров, пожарные сразу подали огнетушащие средства в очаг пожара.
Жертв и пострадавших нет.
В 17:40 пожар локализован, а в 19:00 ликвидирован.
К ликвидации были привлечены 2 единицы спецтехники ГосЧС и 8 человек личного состава спасателей, а также пожарный поезд.
Причина пожара устанавливается.
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