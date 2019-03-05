Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет попросила ее содействовать защите прав жителей Крыма, которые «подвергаются преследованию со стороны Украины». Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на жителей Крыма Киевом «объявлена буквально охота». «Если они попадают на территорию Украины, их нередко арестовывают и осуждают», - пояснила омбудсмен.

Она также назвала совершенно беспрецедентным запрет на въезд в Украину всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. «У многих есть совместные семьи, работа, вообще это далеко от понятия «цивилизация», - заявила Москалькова.

Он также напомнила о невозможности для проживающих на территории Крыма граждан России получить шенгенские визы. «Они стали заложниками политики. Это несправедливо по отношению к людям», - указала Москалькова.

В ответ Бачелет пообещала изучить все эти вопросы.

«Мы посмотрим, что можем сделать. У нас есть миссия в Украине, которая как раз занимается мониторингом этой ситуации», - сказала она.

Россия аннексировала Крым в 2014 году.