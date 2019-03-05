также в разделеМир
NYT: В США отключили систему тотальной слежки 15
Лукашенко выдвинул РФ условие объединения 91
Индийский истребитель сбил пакистанский беспилотник 28
Хиллари Клинтон отказалась от участия в выборах президента 21
Назаван самый богатый человек в мире 46
В Польше разбился истребитель МиГ-29 47
РФ приостановила участие в ДРСМД 91
Через 15 лет почти треть россиян будут мусульманами 24
Кейт Флинт покончил с собой 218
Посольство РФ в Лондоне хочет встретиться с сыном женщины, умершей от «Новичка» 35
Умер солист The Prodigy Кейт Флинт 104
Индия и Пакистан после короткого затишья возобновили обстрелы 50
Сын погибшей от «Новичка» британки обратился к Путину 56
Мигранты на полдня остановили движение паромов Ла-Маншем 99
В Гданьске выбрали нового мэра вместо убитого Адамовича 46
Малайзия может возобновить поиски пропавшего Boeing 78
Crew Dragon успешно состыковался с МКС 64
В Гданьске после громкого убийства выбирают нового мэра 46

В Берлине 31-летнего гражданина РФ Магомета-Али С., задержанного в августе прошлого года, обвинили в подготовке взрыва и тяжкого преступления против государства.

Об этом сообщила Европейская правда со ссылкой на Генпрокуратуру Германии.

«Обвиняемый подозревается в том, что в октябре 2016 хранил у себя в квартире существенные объемы взрывчатого вещества - перекиси ацетона», - говорится в сообщении.

«При этом он хотел вместе с отдельно преследуемым и сейчас задержанным во Франции Клементом Б. осуществить исламистски мотивированное нападение в Германии, чтобы убить или ранить как можно больше людей. Для него было важно разжечь атмосферу страха и неопределенности среди населения Федеративной Республики Германия», - отметили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, кроме 22-летнего Клемента Б. из Франции, гражданин РФ готовил этот теракт также с тунисцем Анисом Амри, который 19 декабря 2016 въехал на грузовике в толпу в Берлине.

Планам устроить взрыв в Германии помешал случай: криминальная полиция, которая еще не знала о существовании бомбы, допросила Магомета-Али, который ранее привлек ее внимание. Опасаясь разоблачения, сообщники решили разъехаться. Француза задержали в апреле 2017 в Марселе, а россиянина – в августе 2018 года в Берлине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2292 грн.
11
Теги