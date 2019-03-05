Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Национальной комиссии по вопросам регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг, Антимонопольному комитету, Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провести тщательные проверки организаций, поставляющих энергоресурсы, наложить соответствующие штрафы и защитить потребителей от необоснованных платежных требований.

Об этом он сказал, подводя итоги селекторного совещания по вопросам тарифообразования на местах, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

По словам Гройсмана, к этой работе должны активно приобщиться и представители местной власти.

«Все, что сейчас происходит, - это беззаконие со стороны различных снабжающих организаций. Я прошу: наведите порядок и защитите людей. Это четкое требование», - сказал глава правительства.

Ранее Гройсман поручил местным руководителям обеспечить защиту домохозяйств и жителей от необоснованных начислений за газ, превышающих установленные нормы, и создать достойные условия пребывания в пунктах оплаты за ресурсы и заключение договоров с поставщиками услуг.