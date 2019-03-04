В понедельник, 4 марта, в Киеве дождь, местами с мокрым снегом, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Кроме того, по прогнозу синоптиков, 4 марта в Киеве облачно с прояснениями, температура днем ​​7-9º тепла.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.