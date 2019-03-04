также в разделеМир
Сын погибшей от «Новичка» британки обратился к Путину 5
В Гданьске выбрали нового мэра вместо убитого Адамовича 37
Малайзия может возобновить поиски пропавшего Boeing 69
Crew Dragon успешно состыковался с МКС 54
В Гданьске после громкого убийства выбирают нового мэра 41
Таллин хочет зарабатывать на пробках 70 млн евро 34
Пентагон просит 2 миллиарда долларов на развитие Космических сил 33
Трамп пообещал победить ИГИЛ «за пару дней» 76
Мэй выдвинули требования по соглашению о Brexit 41
США и Южная Корея прекратили военные учения 33
В Турции прошел митинг против оккупации Крыма 62
Глава NASA: Свершилась революция на пути к полетам на Луну и Марс 117
SpaceX успешно запустила корабль на МКС 42
Пакистан с Индией возобновили обстрелы 239
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов 49
Создатель «Новичка» рассказал, почему Скрипалям удалось выжить 103
Трамп попросил Китай немедленно отменить все пошлины на продукцию США 844
США обещает $1 миллион за информацию о сыне бин Ладена 64

Около полусотни мигрантов в ночь на воскресенье, 3 марта, прорвали периметр безопасности и забрались на паром, который курсирует проливом Ла-Манш между французским портом Кале и портом Дувр в Великобритании. В результате паромное сообщение между двумя странами было приостановлено, пишет DW.

Как сообщили в компании DFDS, которая осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, в том числе и проливом Ла-Манш, последнего мигранта с парома было снято всего около 14:00 в воскресенье. В связи с «операционными причинами» было отменено четыре рейса между портами Кале и Дувр, сообщили в компании.

Из французских портов, в частности порта Кале, мигранты, прибывшие в ЕС и Франции, стремятся, нелегально пересекая Ла-Марш, попасть на территорию Великобритании. Некоторые из мигрантов ошибочно полагают, что британские власти не применяют правила Евросоюза, согласно которым нелегальных мигрантов должны возвращать в ту страну ЕС, на территорию которой они впервые прибыли.

Во Франции действуют строгие правила безопасности с целью сделать невозможным попадание мигрантов на территорию портов. Так, осенью 2016 французские власти демонтировали большой стихийный лагерь нелегальных мигрантов в Кале, известный как «Джунгли». Такие строгие правила безопасности привели к увеличению количества попыток пересечь Ла-Манш не паромом, а с использованием небольших лодок. В прошлом году таких попыток было зафиксировано более 70, а в позапрошлом - только 12.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги