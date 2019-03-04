Около полусотни мигрантов в ночь на воскресенье, 3 марта, прорвали периметр безопасности и забрались на паром, который курсирует проливом Ла-Манш между французским портом Кале и портом Дувр в Великобритании. В результате паромное сообщение между двумя странами было приостановлено, пишет DW.

Как сообщили в компании DFDS, которая осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, в том числе и проливом Ла-Манш, последнего мигранта с парома было снято всего около 14:00 в воскресенье. В связи с «операционными причинами» было отменено четыре рейса между портами Кале и Дувр, сообщили в компании.

Из французских портов, в частности порта Кале, мигранты, прибывшие в ЕС и Франции, стремятся, нелегально пересекая Ла-Марш, попасть на территорию Великобритании. Некоторые из мигрантов ошибочно полагают, что британские власти не применяют правила Евросоюза, согласно которым нелегальных мигрантов должны возвращать в ту страну ЕС, на территорию которой они впервые прибыли.

Во Франции действуют строгие правила безопасности с целью сделать невозможным попадание мигрантов на территорию портов. Так, осенью 2016 французские власти демонтировали большой стихийный лагерь нелегальных мигрантов в Кале, известный как «Джунгли». Такие строгие правила безопасности привели к увеличению количества попыток пересечь Ла-Манш не паромом, а с использованием небольших лодок. В прошлом году таких попыток было зафиксировано более 70, а в позапрошлом - только 12.