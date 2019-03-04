Инспекторы ГосЧС начали проверять по всей стране состояние помещений и зданий, которые планируются использоваться в качестве избирательных участков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, главная цель – установление реальной готовности таких объектов к процессу волеизъявления граждан во время выборов Президента Украины в конце марта.

Так, проверяется состояние содержания эвакуационных выходов и путей, состояние противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения, наличие соответствующей документации (планы пожаротушения, сведения о проведении инструктажей с лицами, задействованными в избирательный процесс и т.д.).

В частности, на этой неделе такие отработки состоялись в Кировоградской области, в Корсунь-Шевченковском и Уманском районах Черкасской области, где инспекторы провели встречу с председателями и членами окружных избирательных участков, а также в Житомирской области.

По результатам проверок руководителям объектов даются рекомендации по устранению выявленных противопожарных недостатков и определяются контрольные сроки.

Кроме того, с целью повышения готовности подразделений в случае возникновения чрезвычайных событий и пожаров на объектах, которые будут задействованы во время выборов, по всей стране проводятся соответствующие тактико-специальные учения.

Так, 27 февраля на Николаевщине пожарные провели подобные учения в Первомайском районном доме культуры и Очаковской ООШ №4. Во время учебы личным составом пожарно-спасательных подразделений отрабатывались действия по тушению пожара, спасению пострадавших и взаимодействия с администрацией объектов.

Такая работа проводится в каждом регионе страны для того, чтобы обеспечить всем участникам избирательного процесса безопасные условия для волеизъявления.