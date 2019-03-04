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Мэром польского Гданьска избрана Александра Дулькевич – и.о. мэра и экс-заместитель убитого в январе градоначальника Павла Адамовича. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Rzeczpospolita

По данным экзитпола, проведенного trojmiasto.pl, за 39-летнюю Дулькевич, которая была близкой соратницей погибшего мэра, проголосовали 84% горожан. Это означает, что она победила в первом туре (пока неофициально), второй тур будет объявлен, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов. 

На кресло мэра Гданська претендуют трое: фаворит Дулькевич, 46-летний бизнесмен Марек Скиба (набрал 4% голосов) и 51-летний ультраправый режиссер Гжегож Браун (12%). 

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

Медики не смогли спасти жизнь политика, и 14 января мэр Гданьска скончался в больнице.
ForUm

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