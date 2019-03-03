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В польском Гданьске в воскресенье проходят внеочередные выборы мэра после гибели в январе Павла Адамовича, который занимал эту должность в течение 20 лет. Об этом сообщает Укринформ.

Жители города будут избирать нового голову среди трех кандидатов: действующего исполняющего обязанности мэра 39-летней Александры Дулькевич, 51-летнего режиссера с националистическими взглядами Гжегожа Брауна и 46-летнего бизнесмена Марека Скибы.

Избирательные участки в воскресенье будут открыты до 22 часов (по киевскому времени).

Напомним, 13 января Стефан В. выбежал на сцену и несколько раз ударил ножом мэра Гданьска Павла Адамовича. Затем нападавший взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная Гражданская платформа его пытала. Именно поэтому он якобы напал на Адамовича.

Медики не смогли спасти жизнь политика, и 14 января мэр Гданьска скончался в больнице.
ForUm

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