Российские оккупационные войска от начала суток 3 марта трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил.
Об этом проинформировал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в субботу на брифинге относительно ситуации на линии сопротивления, сообщает корреспондент Укринформа.
«От начала этих суток по состоянию на 12:00 зафиксировано три факта открытия огня со стороны противника, все - с применением крупнокалиберных минометов», - сказал Мотузяник.
По его информации, под обстрелами находились оборонительные укрепления украинских войск в районе населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и поселка Золотое-4.
«Там российско-оккупационные войска применили минометы с расходом всего 42 мин 120-го калибра. Огонь враг вел со стороны оккупированных поселков Калиново и Первомайск», - уточнил представитель оборонного ведомства.
Он сообщил, что потерь в рядах украинских войск от начала текущих суток нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.
Напомним, за последние сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военный был ранен.
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