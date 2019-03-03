Российские оккупационные войска от начала суток 3 марта трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил.

Об этом проинформировал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в субботу на брифинге относительно ситуации на линии сопротивления, сообщает корреспондент Укринформа.

«От начала этих суток по состоянию на 12:00 зафиксировано три факта открытия огня со стороны противника, все - с применением крупнокалиберных минометов», - сказал Мотузяник.

По его информации, под обстрелами находились оборонительные укрепления украинских войск в районе населенных пунктов Новозвановка, Новоалександровка и поселка Золотое-4.

«Там российско-оккупационные войска применили минометы с расходом всего 42 мин 120-го калибра. Огонь враг вел со стороны оккупированных поселков Калиново и Первомайск», - уточнил представитель оборонного ведомства.

Он сообщил, что потерь в рядах украинских войск от начала текущих суток нет, ситуация вполне контролируемая подразделениями Объединенных сил.

Напомним, за последние сутки сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один военный был ранен.