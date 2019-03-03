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Президент Америки Дональд Трамп заявил, что «сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены» .

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что полное поражение боевиков «Исламского государства»  наступит «в течение пары дней» . Это он рассказал в ходе выступления на конференции консервативных-политиков и активистов. Об этом сообщает CNN.

Трамп заверил, что «сегодня или завтра 100% боевиков ИГ будут побеждены» .

По словам президента, американские генералы сказали ему, что для победы над ИГИЛ потребуется два года, но Трамп считает, что это слишком много времени.

Как сообщалось, в США оценили численность боевиков ИГИЛ в Сирии. Под контролем около полторы тысячи боевиков террористической группировки находится 52 квадратных километров территорий, считают в Пентагоне.
ForUm

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