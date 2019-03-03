На одном из блокпостов Луганской области подразделения Национальной гвардии задержали мужчину, который подозревается в сотрудничестве с российско-оккупационными войсками. Об этом сообщают на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, во время проверки документов с помощью базы данных Нацполиции было установлено, что мужчина подозревается в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и подлежит задержанию.

«По данному факту гражданин был задержан и доставлен до Беловодского отдела Национальной полиции», - отметили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС находятся 215 автомобилей.