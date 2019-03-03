также в разделеПроисшествия
Под Одессой парень застрелил пенсионерку и ее внука 13
В пунктах пропуска на Донбассе застряли 215 авто 22
За сутки на Донбассе ранили одного военного 14
МИД Украины: В ДТП под Москвой пострадали четверо украинцев 42
В Броварах произошло смертельное ДТП: полицейский был пьян 36
Автобус с украинцами попал в ДТП в Москве 45
В Харькове задержали мужчину, который ограбил агитаторов 36
На Харьковщине под колесами поездов погибли двое мужчин 42
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть жертвы 75
В Запорожье неизвестные взорвали банкомат 36
В Карпатах спасатели ищут двух туристов 48
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранен 1 военный 24
В Днипре в офис политпартии бросили «коктейль Молотова» 47
В Ривном обокрали офис кандидата в президенты 27
СБУ провела обыски в охранной фирме священника УПЦ МП 89
Сутки в ООС: 11 обстрелов, ранены 3 военных 102
На Закарпатье пьяный мужчина угнал автобус у односельчанина 30
На Киевщине пьяный таксист сбил мужчину и протянул его за собой 50 метров 34

На одном из блокпостов Луганской области подразделения Национальной гвардии задержали мужчину, который подозревается в сотрудничестве с российско-оккупационными войсками. Об этом сообщают на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, во время проверки документов с помощью базы данных Нацполиции было установлено, что мужчина подозревается в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и подлежит задержанию.

«По данному факту гражданин был задержан и доставлен до Беловодского отдела Национальной полиции», - отметили в ведомстве.

Напомним, в воскресенье утром в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в зоне ООС находятся 215 автомобилей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1499 грн.
13
Теги