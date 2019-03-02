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В столице Турции сегодня состоялся митинг, посвященный 5-летию незаконной оккупации Крыма Россией.

В мероприятии приняли участие лидеры и представители крымскотатарской и украинской громад, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы собрались сегодня в самом сердце Анкары на площади Улус, возле монумента Ататюрку, чтобы напомнить о том, что произошло в 2014 году, когда Россия осуществила незаконный захват Крыма. Здесь в основном присутствовали представители крымскотатарской диаспоры, и мы решительно протестуем против действий России и выступаем за деоккупацию полуострова», - сказал в своем выступлении представитель крымскотатарской громады Анкары, член общества культуры и взаимопомощи крымских татар Тунджер Калкаев.

Участники митинга также напомнили о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.

«5 лет назад Россия пришла на нашу землю с оружием в руках. Крымскотатарские органы самоуправления были признаны вне закона, что является прямым нарушением прав коренного народа Крыма... Действия России на полуострове сейчас полны притеснений, незаконных действий и нарушения прав человека по отношению к крымским татарам и другим народам», - отмечалось в выступлениях.

«С каждым годом такие акции собирают все больше участников, ведь все больше людей по всему миру, которые не связаны с Крымом, узнают об аннексии полуострова, осознают, что безопасность Крыма и Украины - это безопасность всей Европы», - заявила Рианна Тейфукова, представительница крымскотатарского молодежного движения, докторант факультета международных отношений университета Гази.

Как известно, 26 февраля акция протеста против оккупации Крыма состоялась в Анталии.

Напомним, Турция и Украина, возможно, в ближайшее время подпишут соглашение о введении зоны свободной торговли (ЗСТ). 
ForUm

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