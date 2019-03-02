Турция и Украина, возможно, в ближайшее время подпишут соглашение о введении зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

Сейчас Турция имеет соглашения о ЗСТ с 20 странами. По словам министра, продолжаются переговоры по этому вопросу еще с 17 странами, в частности с Эквадором, Украиной, Японией, Таиландом и Индонезией.

«С Украиной, в частности, переговоры находятся на последнем этапе. Соглашение о свободной торговле с Украиной, возможно, подпишут в ближайшее время. С Японией соглашение будет подписано в июне», - отметил Чавушоглу.

В начале февраля министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал политические консультации по ЗСТ между Украиной и Турцией.

В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.

Напомним, Президент Петр Порошенко 29 января во время выступления на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» заявил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС и приблизится к подписанию плана действий по членству в НАТО.